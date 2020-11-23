Власть
В Крыму появился свой министр-блогер
фото © www.crimeansport.ru
Министерство спорта Республики Крым запустило новый интернет-проект «Километровочка», ведущей которого стала руководитель ведомства Ольга Торубарова.
В рамках проекта министр будет привлекать к спорту крымских чиновников: делать с ними разминку, пробегать дистанцию, длиной в один километр. Кроме того, они будут обсуждать некоторые социальные вопросы и жизненные истории. Гостем первого выпуска стала глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.
«Задача этого проекта — привлечь к занятиям физической активностью как можно больше крымчан и постараться сделать так, чтобы спорт стал нормой нашей жизни. Чтобы этого добиться, начинать нужно прежде всего с самих себя. И положительный пример должны показывать в первую очередь руководители органов местной власти. Вот мы и хотим проверить, насколько спортивны в Крыму руководители муниципальных образований», — рассказала ФАН Торубарова.
На своей странице в Facebook Ольга Торубарова призвала всех заниматься спортом и отметила, что в дальнейшем принять участие в проекте смогут все желающие.
«Участником может стать любой гражданин нашего полуострова. Главное условие — любовь к спорту и желание систематически заниматься утренней гимнастикой, поскольку моя километровочка — это утренняя пробежка выходного дня! Заряжайтесь энергией движения! Занимайтесь спортом всегда и везде!» — написала министр.
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