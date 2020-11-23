В Крыму отменен особый противопожарный режим

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с 23 ноября 2020 года на территории Республики Крым отменен особый противопожарный режим.

«Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен с 00 часов 00 минут 23 ноября 2020 года. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Крым, а также органы исполнительной власти переведены в режим повседневной деятельности»- сообщил Сергей Шахов.

Министр также сообщил, что особый противопожарный режим отменен с учетом данных, согласно которым классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий.

Напомним, особый противопожарный режим был установлен 10 апреля 2020 года с целью предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. Он пподразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и средства всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обезвредили десятки осколочных авиационных бомб. Более восьмидесяти единиц боеприпасов времен Второй мировой войны найдены в селе Ленинского района РК и в городе Керчь.

Судебные приставы помогли крымчанину найти 203 тысячи рублей. Такую сумму крымчанин задолжал своему знакомому.

На консервном заводе в Крыму нашли более пяти тонн опасных продуктов. На симферопольском предприятии, производящем мясные консервы и полуфабрикаты, обнаружено более пяти тонн небезопасных продуктов.

В Крыму возбудили более четырех сотен уголовных дел за неуплату алиментов. Более 400 уголовных дел возбуждено против неплательщиков алиментов в Крыму в этом году.