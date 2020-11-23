Власть
В Крыму отменен особый противопожарный режим
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с 23 ноября 2020 года на территории Республики Крым отменен особый противопожарный режим.
«Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен с 00 часов 00 минут 23 ноября 2020 года. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Крым, а также органы исполнительной власти переведены в режим повседневной деятельности»- сообщил Сергей Шахов.
Министр также сообщил, что особый противопожарный режим отменен с учетом данных, согласно которым классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий.
Напомним, особый противопожарный режим был установлен 10 апреля 2020 года с целью предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. Он пподразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и средства всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму обезвредили десятки осколочных авиационных бомб. Более восьмидесяти единиц боеприпасов времен Второй мировой войны найдены в селе Ленинского района РК и в городе Керчь.
Судебные приставы помогли крымчанину найти 203 тысячи рублей. Такую сумму крымчанин задолжал своему знакомому.
На консервном заводе в Крыму нашли более пяти тонн опасных продуктов. На симферопольском предприятии, производящем мясные консервы и полуфабрикаты, обнаружено более пяти тонн небезопасных продуктов.
В Крыму возбудили более четырех сотен уголовных дел за неуплату алиментов. Более 400 уголовных дел возбуждено против неплательщиков алиментов в Крыму в этом году.
Богдан: «Операция в Крыму готовилась много лет»
По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года.
В крымском лесу косули устроили дефиле для туристов видео
Прогулка пары грациозных крымских косуль попала в объективы камер восторженных туристов.
Ялтинский журналист Сардыко отсидел трое суток админареста в Саках
Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко ночью сообщил, что провел трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС) в Саках после решения Ялтинского городского суда об административном аресте в отношении него.
«Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу
Изучить возможность переброски воды в Крым из Краснодарского края путем строительства трубопровода по дну Азовского моря предложил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Государственной думе Роман Зыков.
20 ноября
Аксенов приказал мэрам крымских городов делать селфи
Главам администраций и курирующим муниципалитеты крымским министрам придется делать фотографии на объектах строительства в подтверждение того, что они посетили и проконтролировали ход работ.