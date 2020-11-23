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Власть

В Крыму отменен особый противопожарный режим

17:38 понедельник, 23 ноября 2020

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с 23 ноября 2020 года на территории Республики Крым отменен особый противопожарный режим.

«Особый противопожарный режим  на территории Республики Крым отменен  с  00  часов  00  минут 23  ноября 2020 года. Министерство  чрезвычайных  ситуаций  Республики  Крым во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Крым, а также органы исполнительной власти переведены в режим повседневной деятельности»- сообщил Сергей Шахов.

Министр также сообщил, что  особый противопожарный режим отменен с учетом данных, согласно  которым классы  пожарной  опасности  на территории  Республики  Крым  не  прогнозируются, и в  связи  со  стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий.

Напомним, особый противопожарный режим был установлен 10 апреля 2020 года с целью предупреждения  распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. Он пподразумевает введение  дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в  готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации  силы  и  средства  всех звеньев  территориальной подсистемы РСЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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