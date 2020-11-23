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Бизнес

В Крыму назвали самое перспективное автохтонное вино

14:07 понедельник, 23 ноября 2020

Крымский полуостров уже зарекомендовал себя как винодельческий регион.

В Крыму производят вина не только из стандартных иностранных сортов винограда, но используют и автохтонные, которые выращивают исключительно на полуострове. Самым перспективным, по мнению виноделов, является Кокур.

Об этом рассказал Сергей Бескоровайный. Автохтонные вина Крыма – это Кефесия, Сары пандас Кокур.

«У него очень хорошая ароматика, свежая, напоминающая грушу, цитрусы», - констатировал винодел, описывая Кокур. В свое время это вино выращивали херсонеситы, генуэзцы и жители Боспорского царства.

Автохтонным называют виноград, который характерен для определенной местности и произрастает только в ней на протяжении долгого времени или с момента своего появления.

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