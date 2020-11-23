Бизнес
В Крыму назвали самое перспективное автохтонное вино
Крымский полуостров уже зарекомендовал себя как винодельческий регион.
В Крыму производят вина не только из стандартных иностранных сортов винограда, но используют и автохтонные, которые выращивают исключительно на полуострове. Самым перспективным, по мнению виноделов, является Кокур.
Об этом рассказал Сергей Бескоровайный. Автохтонные вина Крыма – это Кефесия, Сары пандас Кокур.
«У него очень хорошая ароматика, свежая, напоминающая грушу, цитрусы», - констатировал винодел, описывая Кокур. В свое время это вино выращивали херсонеситы, генуэзцы и жители Боспорского царства.
Автохтонным называют виноград, который характерен для определенной местности и произрастает только в ней на протяжении долгого времени или с момента своего появления.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма предупреждают, что цены на хлеб скоро вырастут. Повышение цен на хлеб коснется всех предприятий, занимающихся производством хлебобулочных изделий в Крыму.
Отсутствие морозов в Крыму чревато ростом числа насекомых-вредителей. Питание личинок хлебной жужелицы в Крыму прекратится с приходом морозов.
В Крыму сообщают о резком росте числа грызунов. Резкий рост численности грызунов, зафиксированный в Крыму, пока что не угрожает урожаю.
Урожай винограда в «Массандре» сократился на 17 процентов. Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма – акционерное общество «ПАО «Массандра» – завершило сбор винограда.
В крымском лесу косули устроили дефиле для туристов видео
Прогулка пары грациозных крымских косуль попала в объективы камер восторженных туристов.
Ялтинский журналист Сардыко отсидел трое суток админареста в Саках
Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко ночью сообщил, что провел трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС) в Саках после решения Ялтинского городского суда об административном аресте в отношении него.
«Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года
С 26 ноября в Евпатории отключат горячую воду до конца года, заявил на совещании по водоснабжению гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
19 ноября
Стало известно, сколько дней будут отдыхать крымчане в январе
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым в целях оказания методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым, разработало Производственный календарь на 2021 год.