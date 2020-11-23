В Крыму начали снимать сериал «Непотопляемая»

В Крыму проходят съемки сериала под названием «Непотопляемая», который покажут по телеканалу «Россия».

Работать на картиной в Крым приехали 65 человек – каждый является специалистов в своей области. На одну серию тратят от 5 до 7 дней. При этом 8 минут сериала снимаются только за один день.

Главную роль в картине исполняет Глафира Тарханова, также в «Непотопляемой» зрители смогут увидеть известных актеров Сергея Горобченко, Кирилла Гребенщикова, Татьяну Сытову и других.

Режиссер картины – Владимир Нахабцев, известный по телесериалам: «Улицы разбитых фонарей», «Всегда говори да» и «Северное сияние».

Премьеру телесериала зрители смогут увидеть в начале следующего года.

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