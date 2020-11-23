Общество
В крымском лесу косули устроили дефиле для туристов
фото © crimean-hunter.ru
Прогулка пары грациозных крымских косуль попала в объективы камер восторженных туристов.
Кадры с места событий опубликовали в соцсетях.
Дикие животные устроили невиданное шоу: буквально в нескольких метрах от изумленных туристов они не спеша продефилировали, словно позируя перед камерой.
«Показ» опубликовала Анастасия Андреевна в своем Instagram.
Как сообщалось, в период весенней изоляции в окрестностях Гурзуфа на Южном берегу Крыма благородные олени позировали крымскому фотографу и даже не думали убегать от «охотника».
При этом олени и косули — не единственные животные, которые выходят к людям. Минувшей осенью в Гурзуф неоднократно наведывались дикие кабаны, которые, в отличие от благородных рогатых, устраивали дебош, нападали на людей и держали в страхе весь поселок.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В крымском лесу косули устроили дефиле для туристов видео
Прогулка пары грациозных крымских косуль попала в объективы камер восторженных туристов.
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