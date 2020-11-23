Происшествия
В крымских горах погибли девять человек
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С начала 2020 года в горно-лесной местности Крыма, в пещерах и на скалах проведено 193 поисково-спасательных операций.
За аналогичный период прошлого года таких работ проведено более 200.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В результате поисково-спасательных операций за 10 месяцев текущего года в горно-лесной зоне спасен 321 человек, в том числе 44 ребенка. Травмированы около 80 человек, погибли 9 человек.
«Впереди у нас зима, и традиционно наиболее частые случаи в зимний период - травмирование в горах при катаниях на лыжах, санках, сноутюбах, - отметили в МЧС. - Часто туристы теряют ориентацию в горно-лесной зоне в темное время суток и травмируются при занятиях экстремальными видами спорта».
Ранее Новости Крыма сообщали:
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