Происшествия
В грязи водохранилища в Крыму застрял автомобиль с ребенком в салоне
Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.
— Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за дождя, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы , — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Шахов.
Так вчера в 19:50 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе Белогорского водохранилища в грязи застрял автомобиль. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требуется помощь спасателей.Пострадавшие были обнаружены у берега водохранилища.
— В автомобиле находился несовершеннолетний ребенок, а также отсутствовали теплые вещи и запасы воды и еды. По прибытии, спасатели с использованием лебедки и такелажного снаряжения эвакуировали автомобиль со сложного участка рельефа в безопасное место, откуда он самостоятельно смог продолжить движение. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа, — рассказал Шахов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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