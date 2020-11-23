Происшествия
В горах под Судаком турист перевернулся на мотоцикле
Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста, травмировавшегося на мотоцикле в горной местности.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера в 14:55 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что близ села горы Ай – Георгий (городской округ Судак), турист допустил опрокидывание мотоцикла, получил травмы, дальнейшее передвижение продолжать не может. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.
К месту немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что мужчина был обнаружен в горно – лесной зоне в горы Ай – Георгий.
— Как выяснилось, турист в составе группы мотоциклистов, катаясь на внедорожном мотоцикле в горно-лесной местности горы Ай-Георгий не справился с управлением и допустил падение в овраг. По прибытии на место с помощью телефонной связи определили примерное местоположение и приступили к поискам. В ходе поисковых мероприятий пострадавший найден в овраге юго-западной части горы Ай-Георгий.
Спасателями оказана первая помощь. Впоследствии при помощи специальных носилок спасатели эвакуировали его в служебный автомобиль и доставлен в приемный покой Судакской городской больницы, — рассказал Сергей Шахов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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