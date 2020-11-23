В горах под Судаком турист перевернулся на мотоцикле

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста, травмировавшегося на мотоцикле в горной местности.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 14:55 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что близ села горы Ай – Георгий (городской округ Судак), турист допустил опрокидывание мотоцикла, получил травмы, дальнейшее передвижение продолжать не может. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К месту немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что мужчина был обнаружен в горно – лесной зоне в горы Ай – Георгий.

— Как выяснилось, турист в составе группы мотоциклистов, катаясь на внедорожном мотоцикле в горно-лесной местности горы Ай-Георгий не справился с управлением и допустил падение в овраг. По прибытии на место с помощью телефонной связи определили примерное местоположение и приступили к поискам. В ходе поисковых мероприятий пострадавший найден в овраге юго-западной части горы Ай-Георгий.

Спасателями оказана первая помощь. Впоследствии при помощи специальных носилок спасатели эвакуировали его в служебный автомобиль и доставлен в приемный покой Судакской городской больницы, — рассказал Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымских горах погибли девять человек. С начала 2020 года в горно-лесной местности Крыма, в пещерах и на скалах проведено 193 поисково-спасательных операций.

В грязи водохранилища в Крыму застрял автомобиль с ребенком в салоне. Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.

В МЧС Крыма похвастались, что спасли более 20 человек за одну неделю. За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 21 человека, в том числе одного ребенка.

В МЧС сообщили подробности о пожаре на территории Ялтинской поликлиники. В МЧС информацию о пожаре в Ялтинской поликлинике решили назвать фейком.