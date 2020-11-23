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Власть

Украинские силовики заблокировали схему поставок товаров в Крым

20:26 понедельник, 23 ноября 2020
Украинские силовики заблокировали схему поставок товаров в Крым

фото © СБУ

Сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях и на производственных площадках в Киеве и Харькове.

Служба безопасности Украины задокументировала схему поставок продукции менеджментом одного из ведущих украинских производителей керамики в Крым. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 23 ноября.

Оперативники установили, что товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адр«ес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ. Затем через налаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили в Крым». На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, созданные в соответствии с российским законодательством.

В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на полуострове.

В частности, было установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала в соответствии с российским законодательством, ведение бухгалтерской отчетности и уплата налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч.3 ст.110-2 УК Украины). Проводятся следственные действия.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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