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Власть

Убийца севастопольской природы пытался самоликвидироваться

21:13 понедельник, 23 ноября 2020
Севастополь
Убийца севастопольской природы пытался самоликвидироваться

фото © Форпост

Юридическое лицо, вырубившее для строительства гостиницы с виноградником порядка 900 можжевельников, занесенных в Красные книги Севастополя и России, попыталось самоликвидироваться, чтобы избежать ответственности.

Однако управление налоговой службы помешало юридическому самоубийству, и судебное рассмотрение административного дела продолжается, сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

Напомним, в мае 2020 года прокуратура Севастополя инициировала уголовное дело по факту незаконной вырубки можжевельника и сосны на территории Терновского участкового лесничества. Речь идет об инциденте, который освещался ForPost: между селами Терновка и Родное с помощью спецтехники были нелегально вырублены сотни можжевельников и других деревьев, занесенных в Красные книги Севастополя и России. Взрослые деревья тут же дробили в щепку, как предполагают эксперты, для того, чтобы скрыть реальный возраст деревьев. Распорядителем процесса оказался некий приехавший из Москвы человек, который решил «расчистить площадку под гостиницу и виноградник». «Хозяйственному» гостю города-героя грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере 500 000 рублей.

Как сообщили в в Севприроднадзоре, стало известно, что в отношении правонарушителя принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, что приведет к затягиванию правосудия и справедливого возмездия – иск подавался против юридического лица, и его ликвидация потребует запуска новой юридической процедуры.

Ранее Севприроднадзором в отношении виновных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ, ст. 9.1 закона города Севастополя «Об административных правонарушениях», материалы по которому находятся на рассмотрении в суде.

Учитывая вышеизложенное, Севприроднадзор направил письмо в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России с просьбой об отказе в исключении указанного юридического лица из ЕГРЮЛ. В ФНС позицию Севприроднадзора поддержали.

Отметим, что нарушители, атакующие севастопольскую природу и получившие решение о полновесном наказании, ищут различные юридические способы уйти от ответственности. К примеру, ООО «Сев Рециклинг», занимающееся производством бетонных изделий, по решению суда должно перечислить в бюджет города 16,5 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный природе Севастополя, – свалку отходов своего производства предприятие устроило прямо на землях сельхозназначения у села Терновка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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