Туристы начали отменять бронь в крымских отелях на новогодние праздники

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Из-за введенных в Крыму ограничительных мер на новогодние праздники, туристы начали отменять бронь в отелях.

Об этом сказал в эфире телеканала «Крым 24» председатель ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

«Мы знаем, что вышли новые ограничительные меры, и, могу сказать, что уже пошли серьезные отказы пошли возвраты»,- сказала Наталия Стамбульникова.

По мнению Стамбульниковой, власти должны смягчить ограничительные меры, потому что отельеры потратили много денег на подготовку к приезду туристов.

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