Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Россияне массово бронируют в Крыму квартиры и дома на Новый год ● Где и как в Крыму готовы встречать Новый год ● Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год ● Власти Ялты планируют новогодние мероприятия с учетом эпидобстановки ● Отельеры рассказали о бронировании в Крыму на новогодние праздники
Туристы начали отменять бронь в крымских отелях на новогодние праздники
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Из-за введенных в Крыму ограничительных мер на новогодние праздники, туристы начали отменять бронь в отелях.
Об этом сказал в эфире телеканала «Крым 24» председатель ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.
«Мы знаем, что вышли новые ограничительные меры, и, могу сказать, что уже пошли серьезные отказы пошли возвраты»,- сказала Наталия Стамбульникова.
По мнению Стамбульниковой, власти должны смягчить ограничительные меры, потому что отельеры потратили много денег на подготовку к приезду туристов.
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