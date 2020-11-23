Три человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки

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Медики в Севастополе подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 23 ноября зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от двух до 88 лет. Четыре человека выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

За сутки скончались трое пациентов с коронавирусом. «Скончались три женщины в возрасте 59, 71 и 72 лет», – добавили в пресс-службе.

Всего в городе подтверждено 3 925 случаев заражения коронавирусом, из них 3 292 человека выздоровели, 102 скончались.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13 828 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 9 430 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 248 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре человека с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 224 человека заболели коронавирусом. За 22 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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