Трассу Симферополь-Ялта будут перекрывать в течение трех дней

фото © ria.ru

В связи с проведением технологических работ на 664-м километре автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта будет временно прекращено движение всех видов транспорта на данном участке.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Крымтроллейбус».

Движение транспорта на данном участке дороги будет прекращаться на протяжении трех дней, с 25 ноября по 28 ноября, восемь раз в сутки на 15 минут: с 9:00 до 9:15, с 9:45 до 10:00, с 10:30 до 10:45, с 11:15 до 11:30, с 13:00 до 13:15, с 13:45 до 14:00, с 14:30 до 14:45, с 15:15 до 15:30.

Сообщается, что временное ограничение движения не распространяется на транспортировку техники и материалов, применяемых при проведении технологических работ.

На 664-м километре трассы Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта находится село Лозовое Симферопольского района: в этом месте идет строительство надземного пешеходного перехода через трассу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе готовят очередную реформу дорожного движения. Новая реформа схемы движения пассажирских маршрутов в Севастополе состоится в 2021 году, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире ТВ.

Власти Симферополя меняют схему движения в городе из-за ремонта дорог. В Симферополе изменили схему дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул. Крейзера из-за капитального ремонта.

В Крыму будут развивать каршеринг электроавтомобилей. В Крыму займутся разработкой электроавтомобилей и их каршерингом.

Пешеходный переход на улице Кирова в центре Ялты перенесут и оснастят светофором. Работы по переносу наземного пешеходного перехода на улице Кирова и установке возле него светофоров начались в центре Ялты.