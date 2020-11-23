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Трассу Симферополь-Ялта будут перекрывать в течение трех дней
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В связи с проведением технологических работ на 664-м километре автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта будет временно прекращено движение всех видов транспорта на данном участке.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Крымтроллейбус».
Движение транспорта на данном участке дороги будет прекращаться на протяжении трех дней, с 25 ноября по 28 ноября, восемь раз в сутки на 15 минут: с 9:00 до 9:15, с 9:45 до 10:00, с 10:30 до 10:45, с 11:15 до 11:30, с 13:00 до 13:15, с 13:45 до 14:00, с 14:30 до 14:45, с 15:15 до 15:30.
Сообщается, что временное ограничение движения не распространяется на транспортировку техники и материалов, применяемых при проведении технологических работ.
На 664-м километре трассы Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта находится село Лозовое Симферопольского района: в этом месте идет строительство надземного пешеходного перехода через трассу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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