Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 224 человека заболели коронавирусом

фото © Новости Крыма

За 22 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 2451 человек.

Выздоровевших за весь период – 9430 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

ВОЗ предрекла европейским странам третью волну коронавируса. Европу ждет третья волна коронавируса, если европейские страны не смогут вовремя построить необходимую инфраструктуру.

Коронавирус в Севастополе подтвержден у 57 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 57 человек.

Пять человек с COVID скончались в Крыму. Еще пятеро пациентов с подтвержденным диагнозом COVID скончались в Крыму.

В Крыму почти 400 студентов-медиков работают в COVID-госпиталях. Несколько сотен студентов Медакадемии КФУ им.Вернадского заняты на работе в ковидных госпиталях и поликлиниках Республики Крым.