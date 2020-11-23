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Власть

Стоимость строительства подходов к Крымскому мосту увеличена на 2,2 млрд рублей

07:15 понедельник, 23 ноября 2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении более чем на 2 млрд рублей цены контракта на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Об этом пишет ТАСС.

Согласно распоряжению кабмина от 26 января 2017 года, начальная стоимость контракта составляла 16,9 млрд рублей, в декабре 2018 года она была увеличена до 19 907 207 492 рубля. По новому документу она увеличена до 22 135 432 539,46 рублей.

Единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив была определена компания «Стройгазмонтаж».

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