Власть
Стоимость строительства подходов к Крымскому мосту увеличена на 2,2 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении более чем на 2 млрд рублей цены контракта на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту.
Об этом пишет ТАСС.
Согласно распоряжению кабмина от 26 января 2017 года, начальная стоимость контракта составляла 16,9 млрд рублей, в декабре 2018 года она была увеличена до 19 907 207 492 рубля. По новому документу она увеличена до 22 135 432 539,46 рублей.
Единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив была определена компания «Стройгазмонтаж».
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