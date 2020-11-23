Стало известно, сколько дней будут отдыхать крымчане в январе

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Министерство труда и социальной защиты Республики Крым в целях оказания методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым, разработало Производственный календарь на 2021 год.

Нерабочими праздничными днями в Республике Крым являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства. Статья 1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Статья 112 Трудового кодекса РФ установлено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями января.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

В Республике Крым в 2021 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246 дней, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней (20 февраля, 17 марта, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября), а количество выходных дней составит 119 дней.

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