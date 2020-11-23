Происшествия
Севастопольцы решили подзаработать на ворованных аккумуляторах
Чужое добро не принесло им счастья и может лишить свободы.
Пока 56-летний водитель грузовика отоваривался в строительном магазине, неизвестные выкрали из автомобиля аккумуляторы. Севастопольским полицейским удалось разыскать подозреваемых по горячим следам.
По данным пресс-службы УМВД России по Севастополю, потерпевший сообщил правоохранителям о краже двух аккумуляторов, стоимостью 16 тысяч рублей. Также он сообщил, что подозревает в этом двух злоумышленников.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых, один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за правонарушения. Аккумуляторы были найдены и изъяты», — рассказали в ведомстве.
В полиции уточнили, что оба подозреваемых — местные жители.
Задержанным грозит лишение свободы сроком до 5 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В тексте использованы материалы: Форпост
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