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Происшествия

Севастопольцы решили подзаработать на ворованных аккумуляторах

13:38 понедельник, 23 ноября 2020
Севастополь

Чужое добро не принесло им счастья и может лишить свободы.

Пока 56-летний водитель грузовика отоваривался в строительном магазине, неизвестные выкрали из автомобиля аккумуляторы. Севастопольским полицейским удалось разыскать подозреваемых по горячим следам.

По данным пресс-службы УМВД России по Севастополю, потерпевший сообщил правоохранителям о краже двух аккумуляторов, стоимостью 16 тысяч рублей. Также он сообщил, что подозревает в этом двух злоумышленников.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых, один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за правонарушения. Аккумуляторы были найдены и изъяты», — рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что оба подозреваемых — местные жители.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до 5 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В тексте использованы материалы: Форпост

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