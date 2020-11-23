Происшествия
Севастопольский мошенник собирал деньги «для лечения ребенка» в соцсетях
Излишняя доверчивость обошлась местной жительнице в крупную сумму денег.
В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 33-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что к ней в социальных сетях обратилась знакомая и попросила в долг 50 тысяч рублей на лечение ребенка. Женщина перевела указанную сумму на банковскую карту.
Выяснилось, что аккаунт знакомой создал ее бывший молодой человек, идентично добавив туда все данные. Получив обманным путем деньги, злоумышленник потратил их на свои нужды.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району был задержан 35-летний подозреваемый.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
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