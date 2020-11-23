Развожаев одобрил бизнес «Ночных волков» у горы Гасфорта

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Губернатору Севастополя понравились коммерческие интересы байкеров «Хирурга» на арендованной за копейки земле города.

Глава Севастополя Развожаев сообщил, что узнал о предписании Генпрокуратуры РФ привести в соответствие с законом договор аренды байк-клубом «Ночные волки» земли у горы Гасфорта только 10 ноября на заседании заксобрания города. За время, что Развожаев работает в Севастополе, — больше года — «прокуратура никаких дополнительных требований к правительству» не выдвигала.

«Когда я об этом факте услышал, конечно, начал разбираться. Была в начале большая переписка с законодательным собранием I созыва, после чего Генеральная прокуратура направила материалы в прокуратуру Севастополя, чтобы выдать правительству предписание, — сказал губернатор в эфире ТК «НТС». — Что в предписании ключевое: признается факт, что надо было на торгах этот участок размещать — тем не менее нет четкого предписания о необходимости расторгнуть договор; необходимо соблюдать природоохранное законодательство; нужно надлежащим образом установить ограничения по хозяйственной деятельности и так далее».

Но, по словам Развожаева, все есть в договоре аренды 267-гектарного участка, кроме того, что «возможно, не оформлен сам карьер как водный объект, но этим мы обязательно займемся». В договоре, уточнил Развожаев, прописана возможность строительства на 1% от всей площади арендуемой территории «по согласованию, при представлении проекта, не нарушая, не вырубая зеленые насаждения». Но «никакого проекта мы не видели, никакое строительство не ведется — вся хозяйственная деятельность ведется вокруг заброшенных старых промышленных объектов, недостроенных в советское время», добавил Развожаев.

«В принципе, договор, который сейчас действует, все необходимые ограничения имеет. И семь лет никакая хозяйственная деятельность, как мы знаем, там не ведется. Я думаю, что все легко устранимо (из тех претензий, что предъявила прокуратура — прим.), соответственно, поручения я дал: разобраться еще раз, что из документов надо привести в соответствие (с законами РФ — прим.)», — заверил глава города.

Проблемы в том, что государственную землю отдали «Ночным волком» в аренду без конкурса, Михаил Развожаев не увидел. Ведь правительство Севастополя и раздает большие участки без торгов и «с очень льготными условиями», например, участникам Свободной экономической зоны, пояснил губернатор. Он похвалил «Ночных волков» за исправную оплату копеечной аренды и отметил, что по ней к байкерам вопросов нет.

«Надо отдать должное: объект, который используют «волки» (можно по разному относиться к тому, что там происходит), в туристический сезон — очень привлекательный, он приносит дополнительные средства в бюджет Севастополя», — Развожаев не удержался, чтобы еще раз не похвалить байкеров.

Развожаев ранее сообщил, что одним из вариантов обеспечения города водой, если иссякнут запасы Чернореченского водохранилища, является забор воды из резервного водохранилища у горы Гасфорта. Оно, напомним, находится под контролем «Ночных волков», которое они называют «водоемом», и используется для бизнес-деятельности.

У байкеров есть концепция коммерческой стройки на участке площадью 267 га у горы Гасфорта, в нарушение закона выделенный «Ночным волкам» губернатором Меняйло в 2015 году. Депутаты заксобрания города обратились в Генпрокуратуру с заявлением о неправомерности передачи байкерам упомянутого выше озера.

В ноябре 2015-го было получено заключение Генеральной прокуратуры. В нем сказано, что договор аренды был заключен с нарушением законодательства, в частности, водного. В этом заключении правительству Севастополя было предписано привести договор аренды с «Ночными волками» в соответствие с действующим российским законодательством.

В феврале 2018 года губернатор Овсянников переложил ответственность за тяжбу с байкерами с правительства на надзорные органы. В команде Овсянникова сообщили, что в 2017 году подготовили и отправили арендатору допсоглашение к договору аренды, однако он не подписал документ. Овсянников отметил, что судиться с «Ночными волками» может прокуратура города. В надзорном ведомстве отметили, что у исполнительной власти Севастополя есть и право, и обязанность защищать имущественные интересы города, тем более договор аренды был заключен именно правительством. В итоге Овсянников, который поддержал освоение этой территории, констатировал, что «не будет ничего по горе Гасфорта меняться».

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