Американский ракетный эсминец Donald Cook направляется к Черному морю, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на американский флот.

Отмечается, что это будет седьмой заход данного военного корабля и присутствие его в Черноморском регионе.

Во флоте рассказали, что корабли военно-морских сил США регулярно патрулируют черноморские воды для поддержки союзников по НАТО и партнеров, в частности Украины, Турции, Болгарии, Румынии и Грузии.

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