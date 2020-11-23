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Власть

Ракетный эсминец Donald Cook направляется к Черному морю

15:12 понедельник, 23 ноября 2020

Американский ракетный эсминец Donald Cook направляется к Черному морю, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на американский флот.

Отмечается, что это будет седьмой заход данного военного корабля и присутствие его в Черноморском регионе.

Во флоте рассказали, что корабли военно-морских сил США регулярно патрулируют черноморские воды для поддержки союзников по НАТО и партнеров, в частности Украины, Турции, Болгарии, Румынии и Грузии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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