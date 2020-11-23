Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 23 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 85 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 73 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 74 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 70 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 12, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 13, в Ялте - 14 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 12, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
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