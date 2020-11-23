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Водный кризис

«Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года

15:01 понедельник, 23 ноября 2020
Евпатория
«Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года

фото © Новости Крыма

С 26 ноября в Евпатории отключат горячую воду до конца года, заявил на совещании по водоснабжению гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«До конца декабря этого года с целью экономии природного ресурса в Евпатории прекращается подача горячей воды, так как это было сделано в Симферополе. После ввода в эксплуатацию Вилинского водозабора-2 мы режим восстановим», – сказал гендиректор.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что такая мера - вынужденная.

«Других решений, с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Поэтому было принято решение. Просим потерпеть жителей Евпатории без горячей воды, буквально 30 дней», - заявил Аксенов.

Ранее в «Воде Крыма» сообщили, что в Евпатории ночью вода будет подаваться со сниженным давлением. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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