Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду» ● В Севастополе установят плавучий насос для водоснабжения города ● В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды ● «Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу ● Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму
«Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года
фото © Новости Крыма
С 26 ноября в Евпатории отключат горячую воду до конца года, заявил на совещании по водоснабжению гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«До конца декабря этого года с целью экономии природного ресурса в Евпатории прекращается подача горячей воды, так как это было сделано в Симферополе. После ввода в эксплуатацию Вилинского водозабора-2 мы режим восстановим», – сказал гендиректор.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что такая мера - вынужденная.
«Других решений, с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Поэтому было принято решение. Просим потерпеть жителей Евпатории без горячей воды, буквально 30 дней», - заявил Аксенов.
Ранее в «Воде Крыма» сообщили, что в Евпатории ночью вода будет подаваться со сниженным давлением.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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