Несовершеннолетний крымчанин зарезал друга ножом

17-летнего жителя Ялты обвиняют в убийстве товарища.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, юноша с приятелем отдыхали в гостях у общей подруги, распивая алкоголь. В ходе вечеринки между парнями возник конфликт, и несовершеннолетний крымчанин ударил друга ножом в грудь. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

«На месте преступления работали опытные следователи и следователи-криминалисты. Проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Свою вину в совершенном преступлении юноша признает», - рассказали в ведомстве.

На данный момент молодой человек находится под стражей. Некоторое время назад он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за оскорбление представителя власти.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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