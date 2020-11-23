Происшествия
Несовершеннолетний крымчанин зарезал друга ножом
17-летнего жителя Ялты обвиняют в убийстве товарища.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, юноша с приятелем отдыхали в гостях у общей подруги, распивая алкоголь. В ходе вечеринки между парнями возник конфликт, и несовершеннолетний крымчанин ударил друга ножом в грудь. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
«На месте преступления работали опытные следователи и следователи-криминалисты. Проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Свою вину в совершенном преступлении юноша признает», - рассказали в ведомстве.
На данный момент молодой человек находится под стражей. Некоторое время назад он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за оскорбление представителя власти.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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