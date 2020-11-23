На сохранение севастопольской крепости Каламита не оказалось денег

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Шансов на то, что башня дождется реставрации, все меньше.

Сохранить крепость Каламита в Инкермане мешают строгий регламент согласования работ и отсутствие денег. Такой вывод сделали журналисты телеканала «Первый Севастопольский» на основании ответа руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический» на информационный запрос редакции.

Как сообщалось, построенная в XI веке инкерманская крепость Каламита находится под угрозой обвала. Речь идет о части главной башни, построенной из камней разного размера — с одной стороны ее стены сформированы из мелких камней, с другой из крупных блоков.

В письме сказано, что проект консервации и благоустройства объекта был разработан еще в 2006 году украинским научно-исследовательским и проектным институтом. Но мероприятия тогда не провели из-за того, что не было финансирования. Сейчас денег на это также пока нет, но специалисты за территорией следят, заверили в музейной администрации.

«Сотрудниками музея проводится постоянный мониторинг состояния объектов культурного наследия федерального значения «Крепость Каламита», «Башни крепости Каламита», «Стены крепости Каламита». Территория крепости Каламита поддерживается в надлежащем санитарном состоянии закрепленным за ней смотрителем службы безопасности музея-заповедника», — рассказала и. о. директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина.

В пресс-службе музея-заповедника добавили, что состояние крепости удовлетворительное. Вместе с тем ведутся подготовительные работы для будущей реконструкции памятника. Предварительные работы и сметы для определения стоимости разработки научно-проектной документации выполнили в 2016 году. А в 2019 году музей подготовил концепцию музеефикации крепости Каламита.

Ее собираются оградить, установить информационные стенды, создать туристический маршрут. Уже и текст экскурсии разработан. А вот с сохранением объекта сложнее, так как в проведении реставрационно-консервационных работ необходимо придерживаться строгого регламента.

«Первый этап — получение задания на проектирование. Второй — научно-изыскательские работы, проектирование. Третий этап — проведение экспертиз, четвертый этап — после определения источника финансирования, определение исполнителя реставрационных работ — лицензированной организации. Пятый этап — получение разрешения на реставрационные работы, шестой этап — собственно реставрационные работы. Иной порядок будет нарушать требования действующего законодательства», — пояснила Сарапулкина.

Надеемся, что древние стены не рухнут и дождутся визита реставраторов. А пока Каламита ждет, посреди древнего городища Херсонес под многоголосое возмущение севастопольцев опережающими темпами строится смотровая площадка. Эти работы стали своеобразным апофеозом так называемого благоустройства, которое закрывает собою древние руины и вытесняет из сердца города его историю.

В тексте использованы материалы: Форпост

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