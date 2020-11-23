Крымские водоросли будут использовать в фармакологии

Учеными Института биологии южных морей, находящемся в Севастополе, в настоящее время активно изучаются зеленые нитчатые водоросли в озерах Крыма и в море около полуострова.

Специалисты считают, что водоросли могут использоваться как сырье для фармакологической промышленности, а размножающиеся благодаря им личинки насекомых - как кормовая база для предприятий аквакультуры, - сообщает «ТАСС» со ссылкой на ведущего научного сотрудника института Николая Шадрина.

В настоящее время исследуются водоросли рода Cladphore за счет средств гранта Российского научного фонда. Особенностью образуемых кусков водорослей является то, что они формируют кормовую базу для беспозвоночных, таким образом выступая некоторыми инженерами экосистемы. Именно эта культура позволит сохранять соленые озера как одну из визитных карточек Крыма.

Такая биомасса может использоваться в фармакологии: для лечения не менее 20 заболеваний. Следует отметить, что сырье не просто бесплатное, а порой - засоряющее пляжи и нуждающееся в утилизации. Поэтому, по мнению ученого, ее нужно использовать, отмечает sev.tv.

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