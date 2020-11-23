Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 224 человека заболели коронавирусом ● Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита ● Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V» ● ВОЗ предрекла европейским странам третью волну коронавируса ● Коронавирус в Севастополе подтвержден у 57 человек за сутки
Четыре человека с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Общее число летальных случаев пациентов с новой коронавирусной инфекцией достигло в республике 248.
В Крыму за сутки выявлено 224 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13 828 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 9 430 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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