Четыре человека с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Общее число летальных случаев пациентов с новой коронавирусной инфекцией достигло в республике 248.

В Крыму за сутки выявлено 224 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13 828 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 9 430 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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