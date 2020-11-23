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Власть

Богдан: «Операция в Крыму готовилась много лет»

19:46 понедельник, 23 ноября 2020
Богдан: «Операция в Крыму готовилась много лет»

фото © ria.ru

По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года.

Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года. Украина и практически все страны мира не признали изменение статуса полуострова.

Богдан заявил, что присоединение Крыма не было спонтанной акцией, а готовилось заранее.

«Такие операции за год не делаются. Это нахождение коммуникаций, каких-то подразделений. Это снабжение, это логистика, это очень сложно», — отметил он.

Он выразил уверенность, что операция по присоединению Крыма готовилась еще до того, как президентом стал Виктор Янукович и на Украине о ней знали.

«Был какой-то план противодействия в Украине. Вот почему не задействовали его? Очень сложный вопрос. Из того, что я знаю, не хотели полномасштабной войны. Каждый день была надежда, что сейчас все остановится, разойдемся по углам и начнем договариваться», — пояснил он.

Также Андрей Богдан в интервью российской журналистке отметил, что в катастрофе рейса MH17 в Донбассе виновна Россия.

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