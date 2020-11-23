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Богдан: «Операция в Крыму готовилась много лет»
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По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года.
Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.
Крым был присоединен к России в марте 2014 года. Украина и практически все страны мира не признали изменение статуса полуострова.
Богдан заявил, что присоединение Крыма не было спонтанной акцией, а готовилось заранее.
«Такие операции за год не делаются. Это нахождение коммуникаций, каких-то подразделений. Это снабжение, это логистика, это очень сложно», — отметил он.
Он выразил уверенность, что операция по присоединению Крыма готовилась еще до того, как президентом стал Виктор Янукович и на Украине о ней знали.
«Был какой-то план противодействия в Украине. Вот почему не задействовали его? Очень сложный вопрос. Из того, что я знаю, не хотели полномасштабной войны. Каждый день была надежда, что сейчас все остановится, разойдемся по углам и начнем договариваться», — пояснил он.
Также Андрей Богдан в интервью российской журналистке отметил, что в катастрофе рейса MH17 в Донбассе виновна Россия.
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