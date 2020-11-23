фото © ria.ru

По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года.

Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года. Украина и практически все страны мира не признали изменение статуса полуострова.

Богдан заявил, что присоединение Крыма не было спонтанной акцией, а готовилось заранее.

«Такие операции за год не делаются. Это нахождение коммуникаций, каких-то подразделений. Это снабжение, это логистика, это очень сложно», — отметил он.

Он выразил уверенность, что операция по присоединению Крыма готовилась еще до того, как президентом стал Виктор Янукович и на Украине о ней знали.

«Был какой-то план противодействия в Украине. Вот почему не задействовали его? Очень сложный вопрос. Из того, что я знаю, не хотели полномасштабной войны. Каждый день была надежда, что сейчас все остановится, разойдемся по углам и начнем договариваться», — пояснил он.

Также Андрей Богдан в интервью российской журналистке отметил, что в катастрофе рейса MH17 в Донбассе виновна Россия.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Развожаев одобрил бизнес «Ночных волков» у горы Гасфорта. Губернатору Севастополя понравились коммерческие интересы байкеров «Хирурга» на арендованной за копейки земле города.

В Крыму появился свой министр-блогер. Министерство спорта Республики Крым запустило новый интернет-проект «Километровочка», ведущей которого стала руководитель ведомства Ольга Торубарова.

В Крыму гадают, кто возглавит Общественную плату. В Крыму обсуждают, кто займет пост председателя республиканской Общественной палаты, организации, которая ведет список «крымоненавистников».

Представитель Зеленского собрался идти с украинскими флагами по Симферополю. В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым поздравили украинцев с седьмой годовщиной начала Революции достоинства и выразили уверенность в том, что борьба за суверенную независимую Украину завершится победой.