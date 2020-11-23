Аксенов приказал мэрам крымских городов делать селфи

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Главам администраций и курирующим муниципалитеты крымским министрам придется делать фотографии на объектах строительства в подтверждение того, что они посетили и проконтролировали ход работ.

Об этом на оперативном штабе по проблемам водоснабжения региона сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Вижу слабый контроль ситуации, огромное количество объектов, которые устанавливаются по непонятным критериям, начиная от остановочных павильонов, заканчивая контейнерными площадками. Раз в неделю все главы администраций и министры размещают на ресурсах своих организаций, которые они возглавляют, и муниципальных образований свои фотографии возле каждого объекта», - сказал он.

Кроме того, на объекты раз в две недели будут выезжать вице-премьеры правительства республики. Аксенов также не исключил кадровых ротаций по итогам года.

«Чтобы я понимал, кому мне предъявлять претензии, а не просто уволить в конце года. Я вижу по результатам рабочих поездок, что часть глав администраций на значительном количестве объектов не были. Контрольное управление раз в неделю будет подводить анализ и в открытый доступ выкладывать перечень объектов, на которых побывал глава администрации. До конца года осталось немного, возможно, кому-то придется искать другое место работы», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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