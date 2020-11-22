Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе подтвержден у 57 человек за сутки ● Пять человек с COVID скончались в Крыму ● В Крыму почти 400 студентов-медиков работают в COVID-госпиталях ● Развлекательный бизнес Крыма готовится к банкротству ● Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом
ВОЗ предрекла европейским странам третью волну коронавируса
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Европу ждет третья волна коронавируса, если европейские страны не смогут вовремя построить необходимую инфраструктуру.
Об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, пишет РИА Новости.
В интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media он предупредил, что третья волна в Европе может начаться в начале 2021 года.
«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», - цитирует Набарро Badener Tagblatt.
По словам спецпосланника, многим западноевропейским странам нужно взять коронавирус под контроль таким образом, чтобы не прибегать с таким жестким мерам как режим самоизоляции, за который приходится платить «высокую цену».
В странах Восточной Азии, как уточнил специалист, ситуация с COVID-19 более благоприятная из-за «четкой коммуникации» между властью и населением.
«Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми», - добавил Набарро.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения, более 1,3 миллиона человек скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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