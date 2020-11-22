В Севастополе готовят очередную реформу дорожного движения

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Новая реформа схемы движения пассажирских маршрутов в Севастополе состоится в 2021 году, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире ТВ.

По его словам, действующая транспортная схема «далека от идеальной» и ее нужно пересмотреть.

«Есть места, где совсем все плохо с транспортом, есть места, где он избыточен, идет постоянное соревнование за самые прибыльные остановки. Хотя такие явления недопустимы при организации общественного транспорта, все должно быть наоборот — взвешенно и сбалансированно», — сообщил Развожаев.

Он отметил, что задача пересмотра транспортной схемы и оптимизации количества маршрутов будет одним из приоритетов работы будущего руководителя департамента транспорта. Его предшественник, Сергей Румянцев, был уволен несколькими днями ранее.

«Обязательно должен быть единый билет, по которому ты можешь путешествовать из одного вида транспорта в другой», — уточнил грядущие инновации Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что нужно будет «балансировать наш водный транспорт, троллейбус, автобус», не забывая об отдаленных районах города, таких как Верхнесадовое или Андреевка.

Градоначальник сообщил, что до конца года будет завершен анализ текущего состояния транспортной сети, а значимые изменения пойдут в следующем году.

Напомним: изменение схемы движения городского транспорта — одно из самых регулярных явлений в деятельности местного правительства, так же регулярно вызывающих вопросы без ответов.

В 2015 году выяснилось, что разработчик схемы движения троллейбусов Севастополя консультировался с правительством исключительно по телефону. Стратегическая программа развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города на 2017–2020 годы была представлена в 2016 году, но в этот документ неоднократно вносились изменения. В это же время была скорректирована схема движения на Северной стороне Севастополя. В феврале 2020 года автомобилисты города-героя были дезориентированы предложениями по изменению схемы движения в центре Севастополя.

Инновации на площади Восставших, где в январе 2019 года возник «лес» из оранжевых столбиков — разграничителей движения, руководитель общественной организации «Дорожный контроль. Севастополь» Максим Мишин охарактеризовал как «абсолютно бестолковое решение».

В тексте использованы материалы: Форпост

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