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В Крыму возбудили более четырех сотен уголовных дел за неуплату алиментов
фото © Новости Крыма
Более 400 уголовных дел возбуждено против неплательщиков алиментов в Крыму в этом году.
Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму.
«За 10 месяцев 2020 года в УФССП России по Республике Крым возбуждено 413 уголовных дел за неуплату алиментов, – сообщили в пресс-службе. – Если должник в течение двух месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания не выплачивает средства на содержание ребенка, судебный пристав – исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ».
Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в Джанкое и Джанкойском районе (40), Евпатории (34) и Феодосии (32).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде года исправительных работ, арестом на срок до трех месяцев либо лишением свободы на срок до одного года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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