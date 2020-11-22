В Крыму возбудили более четырех сотен уголовных дел за неуплату алиментов

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Более 400 уголовных дел возбуждено против неплательщиков алиментов в Крыму в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму.

«За 10 месяцев 2020 года в УФССП России по Республике Крым возбуждено 413 уголовных дел за неуплату алиментов, – сообщили в пресс-службе. – Если должник в течение двух месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания не выплачивает средства на содержание ребенка, судебный пристав – исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ».

Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в Джанкое и Джанкойском районе (40), Евпатории (34) и Феодосии (32).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде года исправительных работ, арестом на срок до трех месяцев либо лишением свободы на срок до одного года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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