Коронавирус в Крыму
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В Крыму почти 400 студентов-медиков работают в COVID-госпиталях
фото © Новости Крыма
Несколько сотен студентов Медакадемии КФУ им.Вернадского заняты на работе в ковидных госпиталях и поликлиниках Республики Крым.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила председатель Комитета Госсовета республики по вопросам здравоохранения Анна Рубель.
«Сегодня почти 400 молодых ребят работают в ковидных госпиталях и поликлиниках (студенты 4, 5, 6 курсов – ред.). Ребята выполняют ту работу, которая им посильна», - заявила она.
При этом депутат отметила, что в соответствии с распоряжением президента студенты, которые подвергают риску свою жизнь, должны получать зарплату.
«Президентом было озвучено, что студенты старших курсов будут получать по 7 тысяч рублей, а ординаторы – по 10 тысяч рублей», - уточнила Рубель.
По словам парламентария, к работе в госпиталях допускаются не только студенты-медики, которые прошли летом аккредитацию по сестринскому делу, как это было изначально, но и те, кто вместо этого прошел специальный курс подготовки по оказанию помощи при COVID. Для этого Минздрав России подготовил специальный указ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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