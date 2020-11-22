Происшествия
В Крыму обезвредили десятки осколочных авиационных бомб
Более восьмидесяти единиц боеприпасов времен Второй мировой войны найдены в селе Ленинского района РК и в городе Керчь.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
«81 взрывоопасный предмет времен войны был обнаружен в селе Фронтовое Ленинского района и на Бульваре Пионеров в Керчи. Среди опасных находок - фугасная авиационная бомба массой 50 кг, две авиационные осколочные бомбы массой 2,5 кг, найденные в Фронтовом и 78 таких же бомб, найденных в Керчи», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Все найденные предметы были уничтожены специалистами отделения пиротехнических работ Специального морского отряда республиканского главка МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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