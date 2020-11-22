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Власть

В Крыму гадают, кто возглавит Общественную плату

12:59 воскресенье, 22 ноября 2020
В Крыму гадают, кто возглавит Общественную плату

Александр Форманчук | фото © Новости Крыма

В Крыму обсуждают, кто займет пост председателя республиканской Общественной палаты, организации, которая ведет список «крымоненавистников».

Ранее глава палаты Григорий Иоффе скончался в ночь на 17 ноября. Основными претендентами на сегодня называются троих.

Александр Форманчук

Сейчас занимает место заместителя председателя палаты. Считается, что может найти подход и быть полезным любому руководителю республики (во все времена и при любых обстоятельствах). «В принципе, его вполне могут поддержать и глава Крыма Аксенов, и спикер Госсовета Константинов, – пишет telegram-канал «Шо, опять?» – Но есть проблемка: сам Форманчук на данный момент категорически против такой перспективы, сетуя на свое уже не богатырское здоровье. Но в этом мире нет ничего постоянно, в том числе и изначально категоричных позиций».

Ефим Фикс

Первый заместитель председателя Госсовета РК. Говорят, что он сам не против обменяться кабинетами на шестом этаже Госсовета (председатель Общественной палаты – сосед руководителей парламента), вопрос лишь в том, хотят ли его видеть на этом посту те, кто принимает соответствующие решения.

Наталья Маленко

«Сама Маленко хотела бы вернуться в вице-спикеры Госсовета, желательно – в первые вице-спикеры, – отмечают телеграмеры. – Место предводителя паркетных общественников ее не особо прельщает должность. И поэтому Владимир Константинов всерьез подумывает над такой перестановкой: Маленко вместо Фикса, а тот – в палату.

Но есть один существенный нюанс: все эти комбинации могут и не выстрелить, если у крымского губернатора Аксенова будут свои кадровые виды на эту должность. Но пока он их, как говорят в кулуарах, не озвучивал».

Общественная палата (ОП) Крыма создала «крымское досье» — список, в который попали политические деятели, артисты, певцы, журналисты, публично не признающие российский статус Крыма.

В тексте использованы материалы: Новый день

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