Власть
Судебные приставы помогли крымчанину найти 203 тысячи рублей
Такую сумму крымчанин задолжал своему знакомому.
В отделении судебных приставов по г. Феодосии УФССП России по Республике Крым на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 203 тыс. рублей с гражданина М. в пользу гражданина С.Должник отказывался добровольно оплачивать задолженность, счета его были пусты, имущества в собственности не имел.
По результатам направления запросов в соответствующие регистрирующие органы было выявлено многочисленное недвижимое имущество принадлежащее супруге должника.
Только после наложения ареста на имущество с целью обращения в суд за выделением супружеской доли должника, феодосиец погасил всю сумму имеющейся задолженности на депозитный счет отделения судебных приставов, а также более 14 тыс. рублей исполнительского сбора в федеральный бюджет за неисполнение судебного решения в добровольный срок.
Денежные средства перечислены взыскателю С., исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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