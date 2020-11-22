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Власть

Судебные приставы помогли крымчанину найти 203 тысячи рублей

10:02 воскресенье, 22 ноября 2020

Такую сумму крымчанин задолжал своему знакомому.

В отделении судебных приставов по г. Феодосии УФССП России по Республике Крым на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 203 тыс. рублей с гражданина М. в пользу гражданина С.Должник отказывался добровольно оплачивать задолженность, счета его были пусты, имущества в собственности не имел.

По результатам направления запросов в соответствующие регистрирующие органы было выявлено многочисленное недвижимое имущество принадлежащее супруге должника.

Только после наложения ареста на имущество с целью обращения в суд за выделением супружеской доли должника, феодосиец погасил всю сумму имеющейся задолженности на депозитный счет отделения судебных приставов, а также  более 14 тыс. рублей исполнительского сбора в федеральный бюджет за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

Денежные средства перечислены взыскателю С., исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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