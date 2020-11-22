Развлекательный бизнес Крыма готовится к банкротству

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Запрет на проведение банкетов, свадеб, концертов, других торжественных и корпоративных мероприятий, введенный главой Крыма, спровоцирует волну закрытий ресторанов, кафе, дискотек, ночных клубов, караоке, кальянных клубов, концертных и танцевальных залов.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал ресторатор Давид Унанян.

«Введенные ограничения нанесут катастрофический удар по сфере обслуживания. Мы будем вынуждены закрыть заведения и уволить всех сотрудников», – уверен Унанян.

По словам ресторатора, он планировал за счет заработанного с 15 декабря по 10 января рассчитаться с долгами и сделать небольшую «подушку безопасности» до середины марта. Однако введенные ограничения не оставляют многим рестораторам никакого шанса на выживание.

«Мы отработали три недели до 22 часов. Каждый день работали в минус, который придется погашать за счет личных средств. Удастся ли возобновить работу после снятия всех ограничений – сказать сложно», - заключил он.

В Крыму вводятся новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, касающиеся проведения новогодних культурно-массовых мероприятий, работы баров, ресторанов, кафе и ресторанов.

С 20 декабря по 15 января 2021 года предпринимателям запрещено оказывать услуги по проведению банкетов, свадеб, концертов, других торжественных и корпоративных мероприятий. Запрет распространяется, в том числе на гостиницы, отели и другие санаторно-курортные учреждения. В указанный период с 10 часов вечера и до 8 утра запрещена работа дискотек, ночных клубов, караоке, кальянных клубов, концертных и танцевальных залов. Кафе, бары и рестораны могут работать только «на вынос».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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