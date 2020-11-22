Пять человек с COVID скончались в Крыму

Еще пятеро пациентов с подтвержденным диагнозом COVID скончались в Крыму.

Об этом сообщает региональный Минздрав.

«В Крыму зафиксировали еще пять смертельных случаев от COVID-19. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов составило 244 человека», – говорится в сообщении министерства.

По данным Минздрава РК, амбулаторное лечение проходят 2428 человек, в стационарах содержатся – 2540, изолировано в обсерваторы – 16. Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего с начала пандемии выявлено 13607 положительных тестов на COVID-19. Выписано с выздоровлением - 9387.

За минувшие сутки в Крыму выявлены 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом. За 21 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 49 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Новые жертвы: в Крыму скончались еще пять человек с COVID. На территории республики скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

В Севастополе за сутки 59 новых случаев COVID-19: сводка. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. Выписаны после выздоровления 128 человек.

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