Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти 400 студентов-медиков работают в COVID-госпиталях ● Развлекательный бизнес Крыма готовится к банкротству ● Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом ● Банально нет Интернета: в Севастополе признали невозможность дистанционного обучения ● В Симферополе десятки учителей заразились коронавирусом
Пять человек с COVID скончались в Крыму
Еще пятеро пациентов с подтвержденным диагнозом COVID скончались в Крыму.
Об этом сообщает региональный Минздрав.
«В Крыму зафиксировали еще пять смертельных случаев от COVID-19. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов составило 244 человека», – говорится в сообщении министерства.
По данным Минздрава РК, амбулаторное лечение проходят 2428 человек, в стационарах содержатся – 2540, изолировано в обсерваторы – 16. Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего с начала пандемии выявлено 13607 положительных тестов на COVID-19. Выписано с выздоровлением - 9387.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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