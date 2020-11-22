Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 22 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман 200-500 м), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный 15 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 200-500 м), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед, изморозь), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью около 3 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 82 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 2 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 12, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 13, в Ялте - 14 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 12, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
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Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 21 ноября.
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