Появились фото и видео первого снега на Ай-Петри

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На горе Ай-Петри на Южном берегу Крыма выпал первый снег.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео заснеженных склонов.

По данным синоптиков, температура воздуха на плато -4...-6 градусов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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