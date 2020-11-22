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Общество

Появились фото и видео первого снега на Ай-Петри

16:34 воскресенье, 22 ноября 2020
Ялта
Появились фото и видео первого снега на Ай-Петри

фото © instagram.com/igorello.3

На горе Ай-Петри на Южном берегу Крыма выпал первый снег.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео заснеженных склонов.

По данным синоптиков, температура воздуха на плато -4...-6 градусов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 22 ноября.

Гололедица, ливни, мокрый снег и туман: на Крым надвигается непогода. В ближайшие сутки на дорогах Крыма ожидаются сильные дожди, в горных районах – мокрый снег и гололедица, ночью и утром – сильный туман.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 21 ноября.

Дождь, снег, гололедица: что ждет крымчан на выходные. В субботу и воскресенье в Крыму похолодает, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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