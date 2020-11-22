Общество
Появились фото и видео первого снега на Ай-Петри
фото © instagram.com/igorello.3
На горе Ай-Петри на Южном берегу Крыма выпал первый снег.
Пользователи соцсетей публикуют фото и видео заснеженных склонов.
По данным синоптиков, температура воздуха на плато -4...-6 градусов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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