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Коронавирус в Крыму

После мутации в норках коронавирус приобрел два новых опасных свойства

08:40 воскресенье, 22 ноября 2020
После мутации в норках коронавирус приобрел два новых опасных свойства

фото © Новости Крыма

Мутировавший на норковых фермах в Дании коронавирус приобрел два опасных свойства. Одно их них - это способность заражать людей, которые уже переболели Covid-19, второе - создавать больше «суперраспространителей».

Об этом доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова рассказала во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

Так, по ее словам, в Дании работают над статьей о мутациях, которые коронавирус прошел в организмах животных. Ученые выяснили, что вирус в норках начал быстро эволюционировать и мутировал минимум четыре раза. В результате чего в нем претерпел изменения белок, отвечающий за размножение.

«К чему это может привести, если этот вирус начнет в популяции людей гулять? Будет больше так называемых «суперраспространителей». Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей. Я говорю «вероятно» почему? Потому что никто это не наблюдал, естественно, в популяции человека», - заявила Баранова.

Кроме того, профессор сообщила, что после попыток нейтрализовать коронавирус с помощью законсервированных нейтрализующих сывороток, взятых у людей, переболевших Covid-19, ученые обнаружили второе свойство нового штамма вируса. С ним не может справляться большая часть сывороток.

«Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса «норочьего». Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент in vitro (в пробирке - Ред.) (...), это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом. Который я считаю все равно неправильным, потому что лучше бы это все изучалось, а вовсе не уничтожалось», — добавила научный сотрудник.

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