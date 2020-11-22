Здоровье
Пациенты с коронавирусом часто умирают ночью
фото © stanislav-milevich.ru
Врачам следует внимательно следить ночами за пациентами с коронавирусом.
Биоинженер, младший научный сотрудник в ИБХФ РАН Александр Кудрявцев объяснил, что пациенты с коронавирусом часто умирают ночью из-за падения сатурации в фазе глубокого сна.
Ученый несколько ночей подряд измерял у себя насыщение кислородом в крови и обнаружил, что оно снижается до 88%.
«Это оказалось невероятным, я не ожидал, что у меня сатурация может быть такой низкой ночью. По моим биоритмам, у меня глубокая фаза сна наступает в 5-8 часов. Именно в это время оксигенация падала до 88%, что является опасным уровнем», — сказал Кудрявцев.
Он отметил, что у больных коронавирусом этот показатель может снижаться еще больше, что «может оказать нейротоксическое действие на мозг».
Дальнейшие исследования показали, что уровень кислорода в крови снижается у всех испытуемых с 3 до 7 утра. Даже если человек бодрствует ночью, сатурация все равно снизится.
Кудрявцев подчеркнул, что врачам следует внимательно следить ночами за пациентами с коронавирусом.
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
После мутации в норках коронавирус приобрел два новых опасных свойства. Мутировавший на норковых фермах в Дании коронавирус приобрел два опасных свойства. Одно их них - это способность заражать людей, которые уже переболели Covid-19, второе - создавать больше «суперраспространителей».
Названо самое странное свойство коронавируса. SARS-CoV-2 создал своеобразное «кольцо всевластья».
Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19. Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) назвали основные натуральные продукты, которые способны подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме.
Крымский врач объяснила, когда не нужно делать КТ. Компьютерную томографию при подозрении на коронавирус стоит делать не ранее чем на 5-10 сутки плохого самочувствия.
Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита
Нельзя ставить отели, предприятия общепита и увеселительные заведения на одну ступень по уровню доходов и понесенных убытков: если первые смогли заработать в сезон, то остальные до сих пор не могут «подняться с колен».
Названы районы Крыма, в которых гражданам Украины запрещено владеть землей фото
Многие граждане, которые в Крыму считаются «иностранцами», могут лишиться земель на полуострове уже в следующем году.
Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду»
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «проблема вододефицита в регионе будет решена».
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
19 ноября
«Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове
19 ноября
Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом
11 часов назад
Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V»
На следующей неделе планируют объявить цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».