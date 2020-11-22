Власть
Названы районы Крыма, в которых гражданам Украины запрещено владеть землей
фото © Новости Крыма
Многие граждане, которые в Крыму считаются «иностранцами», могут лишиться земель на полуострове уже в следующем году.
Этому свидетельствует Указ, подписанный в марте 2020 года президентом России Владимиром Путиным.
Согласно Указу, иностранцам запрещено владеть землей на 19 из 25 муниципалитетов Республики Крым и на 8 из 12 муниципалитетов Севастополя.
«То, что эти ограничения были введены это абсолютно нормально. И надо понимать, что все будет сделано предельно цивилизовано, что иностранцы которые владеют землями в Крыму имеют возможность в течение года, уступить эти земли, продать или подарить россиянам. И в этом случае их проблема будет решена», - заявил в интервью «Вести Крым» глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
В случае если землевладельцы не позаботятся о будущем своих участков - эти земли будут выкуплены государством по рыночной цене.
Адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко рассказал, как гражданам Украины сохранить свои участки в Крыму, которые подпадают под «земельный указ» президента России Владимира Путина.
«Мы рекомендуем таким людям уже сейчас обращаться к нам за бесплатной правовой помощью. В первую очередь я советую гражданам Украины без российского паспорта, которые владеют землей в Крыму, собрать все свои документы на право собственности. Во время оккупации и связанных с ней переездов какие-то из них могли потеряться. Если так, нужно получить выписки из Госгеокадастра Украины, чтобы у гражданина были четкие свидетельства в суде. Экспроприация земельных участков в данном случае незаконна, она нарушает международное право, поскольку Крым – это Украина, и Россия не имеет права распространять на него свое законодательство», – сказал адвокат.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Константинова лишат побережья в Крыму. В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.
Каждый шестой правовой земельный акт Алушты оказался с нарушениями. Государственные земельные инспекторы Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым выявили полсотни нарушений в работе Алуштинской городской администрации при принятии правовых земельных актов.
Позже только через суд: истекает срок дооформления земли в Крыму. У заявителей в Крыму есть возможность подать документы на дооформление земельных участков в рамках российского законодательства до 1 января 2021 года.
Крымчанам запретили строить дома с фундаментом на дачных участках. В Федеральной кадастровой палате напомнили о том, какие объекты запрещено строить на дачных участках.
Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита
Нельзя ставить отели, предприятия общепита и увеселительные заведения на одну ступень по уровню доходов и понесенных убытков: если первые смогли заработать в сезон, то остальные до сих пор не могут «подняться с колен».
Названы районы Крыма, в которых гражданам Украины запрещено владеть землей фото
Многие граждане, которые в Крыму считаются «иностранцами», могут лишиться земель на полуострове уже в следующем году.
Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду»
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «проблема вододефицита в регионе будет решена».
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
19 ноября
«Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове
19 ноября
Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом
11 часов назад
Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V»
На следующей неделе планируют объявить цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».