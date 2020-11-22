Названы районы Крыма, в которых гражданам Украины запрещено владеть землей

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Многие граждане, которые в Крыму считаются «иностранцами», могут лишиться земель на полуострове уже в следующем году.

Этому свидетельствует Указ, подписанный в марте 2020 года президентом России Владимиром Путиным.

Согласно Указу, иностранцам запрещено владеть землей на 19 из 25 муниципалитетов Республики Крым и на 8 из 12 муниципалитетов Севастополя.

«То, что эти ограничения были введены это абсолютно нормально. И надо понимать, что все будет сделано предельно цивилизовано, что иностранцы которые владеют землями в Крыму имеют возможность в течение года, уступить эти земли, продать или подарить россиянам. И в этом случае их проблема будет решена», - заявил в интервью «Вести Крым» глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В случае если землевладельцы не позаботятся о будущем своих участков - эти земли будут выкуплены государством по рыночной цене.

Адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко рассказал, как гражданам Украины сохранить свои участки в Крыму, которые подпадают под «земельный указ» президента России Владимира Путина.

«Мы рекомендуем таким людям уже сейчас обращаться к нам за бесплатной правовой помощью. В первую очередь я советую гражданам Украины без российского паспорта, которые владеют землей в Крыму, собрать все свои документы на право собственности. Во время оккупации и связанных с ней переездов какие-то из них могли потеряться. Если так, нужно получить выписки из Госгеокадастра Украины, чтобы у гражданина были четкие свидетельства в суде. Экспроприация земельных участков в данном случае незаконна, она нарушает международное право, поскольку Крым – это Украина, и Россия не имеет права распространять на него свое законодательство», – сказал адвокат.

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