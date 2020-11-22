Налог на имущество физических лиц будет введен в Севастополе

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Законодательное собрание Севастополя планирует рассмотреть в ближайшее время законопроект «О налоге на имущество физических лиц» в городе. Парламентская комиссия по бюджету обсудила его на недавнем заседании.

«На сегодняшний день Севастополь является единственным субъектом, где налог на имущество физических лиц до сих пор не введен. Необходимо понимать, что субсидии на ремонт во дворах, строительство детских садов, ремонт поликлиник нам выделяются федеральным центром из средств, которые собираются по другим регионам, и наш регион, в свою очередь, также должен ввести данный вид налога», – цитирует пресс-служба Заксобрания спикера Владимира Немцева.

Подготовленный законопроект предполагает, что налоговые ставки устанавливаются в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства в размере 0,1% от кадастровой стоимости, если она не превышает 10 млн рублей. Если кадастровая стоимость составляет от 10 до 50 млн рублей – 0,2%. А если она от 50 до 300 млн рублей – 0,3%.

Для первых лет действия нового налога предусмотрены понижающие коэффициенты. В первый год сумма налога будет начислена с применением коэффициента 0,2, во второй – 0,4. Начиная с третьего периода налог увеличивается на 10% в год. Полная сумма будет выплачиваться через 8 лет.

Льготы по уплате налога в виде необлагаемой площади недвижимого имущества планируется ввести на 50 квадратных метров дома, 20 квадратных метров квартиры и 10 квадратных метров комнаты. Предусмотрены вычеты из налоговой базы для несовершеннолетних детей из многодетных семей – 7 квадратных метров дома, 5 квадратных метров квартиры на каждого ребенка.

Также от уплаты в отношении одного объекта налогообложения освобождаются пенсионеры, инвалиды, чернобыльцы, участники боевых действий.

«Для принятия депутатами законопроекта необходимо уточнить, кто выбирает объект недвижимого имущества, который не подлежит обложению налогом, имеются ли ограничения по метражу, должен ли собственник быть одиноко проживающим или просто являться владельцем жилья. Сейчас это необходимо детально разобрать. Введение каких-либо налогов должно быть настолько правильно и грамотно объяснено населению, чтобы не возникло вопросов», – подчеркнула вице-спикер Татьяна Лобач.

Налог на имущество физлиц действует на территории Российской Федерации с 1992 года. До 2015 года налог исчислялся от инвентаризационной стоимости, затем субъекты перешли на исчисление налога от кадастровой стоимости.

Налоговые органы Севастополя прогнозировали, что имущество горожан станет налогооблагаемым с 2019 года, и первый срок уплаты придется на декабрь 2020 года.

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