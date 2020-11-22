Власть
На консервном заводе в Крыму нашли более пяти тонн опасных продуктов
На симферопольском предприятии, производящем мясные консервы и полуфабрикаты, обнаружено более пяти тонн небезопасных продуктов.
Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Нарушения выявлены в ходе внеплановой выездной проверки.
«В морозильной камере на момент проверки находились 5396 кг жира и сырья животного происхождения без маркировки, даты выработки и установленных сроков годности», – говорится в сообщении.
Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности на сумму 320 тысяч рублей, а небезопасная продукция уничтожена путем сжигания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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