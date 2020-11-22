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Власть

Крымчане жалуются на некачественные перевозки и недостаточное количество остановок на «Тавриде»

12:30 воскресенье, 22 ноября 2020

Жители Зуи в Крыму жалуются на недостаточное количество остановок на «Тавриде» и некачественные перевозки по ней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта аннексированного полуострова.

«Жители обратились с просьбой помочь увеличить количество остановок, как на самой «Тавриде», так и в пределах населенных пунктов. Кроме того, по словам крымчан, частный перевозчик свою работу делает некачественно. Водители часто не доезжают до конечных остановок и считают нецелесообразным делать разворот через «Тавриду». Следовательно, графики движения сбиваются, и люди, стоящие на конечных остановках, не имеют возможности воспользоваться общественным транспортом», – говорится в сообщении.

Кроме этого, крымчане выразили свое недовольство касательно грузовых и мусороуборочных машин, проезжающих через Зую.

«Дело в том, что кузова машин не накрыты, в результате вся дорога усыпана мусором. Вопрос уже поставлен на контроль, прорабатываются пути решения», – подчеркнули в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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