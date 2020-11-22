Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять человек с COVID скончались в Крыму ● В Крыму почти 400 студентов-медиков работают в COVID-госпиталях ● Развлекательный бизнес Крыма готовится к банкротству ● Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом ● Банально нет Интернета: в Севастополе признали невозможность дистанционного обучения
Коронавирус в Севастополе подтвержден у 57 человек за сутки
фото © Новости Крыма
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 57 человек.
Об этом сказано на сайте федерального штаба по коронавирусу.
Всего в городе подтверждено 3 867 случаев заражения коронавирусом.
За истекшие сутки выздоровели 68 человек, всего выздоровевших – 3 288 человек с начала года. Скончались 99 пациентов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13 604 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 9 387 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 244 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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