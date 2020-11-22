Коронавирус в Севастополе подтвержден у 57 человек за сутки

фото © Новости Крыма

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 57 человек.

Об этом сказано на сайте федерального штаба по коронавирусу.

Всего в городе подтверждено 3 867 случаев заражения коронавирусом.

За истекшие сутки выздоровели 68 человек, всего выздоровевших – 3 288 человек с начала года. Скончались 99 пациентов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13 604 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 9 387 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 244 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму почти 400 студентов-медиков работают в COVID-госпиталях. Несколько сотен студентов Медакадемии КФУ им.Вернадского заняты на работе в ковидных госпиталях и поликлиниках Республики Крым.

Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом. За 21 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 49 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Новые жертвы: в Крыму скончались еще пять человек с COVID. На территории республики скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

В Севастополе за сутки 59 новых случаев COVID-19: сводка. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. Выписаны после выздоровления 128 человек.