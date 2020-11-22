Общество
Какой сегодня праздник 22 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 22 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День сыновей
Фото pixabay.com
День сыновей пока что неофициальный праздник, его история довольно короткая.
Празднуется этот добрый семейный праздник каждый год 22 ноября. В то же время существует еще и второй вариант даты праздника – 25 ноября. Это связано с тем, что официальной даты, посвященной этому дню пока еще нет. Несмотря на это, многие отдают предпочтение первому дню.
Создавался праздник Дня сыновей с целью объединить родных людей, обратить внимание на ценность семейных отношений и на то, что роднее их в мире никого нет и не будет.
Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Чудотворная икона Божией матери, именуемая «Скоропослушница», находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита.
Через много веков, в 1664 году, трапезарь Нил, проходя в ночное время с зажженной лучиной в трапезную, услышал голос от образа Богородицы, висевшего над дверью, призывавший его впредь не ходить там с зажженной лучиной и не коптить образ. Однако монах пренебрег этим предупреждением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной, за что был наказан слепотой.
День и ночь молился он перед образом Матери Божией, в раскаянии испрашивая себе прощения и исцеления. Милостивая Богородица услышала молитву покаявшегося инока и возвестила ему о прощении и возвращении зрения, повелев рассказать всей братии об этой милости: «С этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим ко Мне, буду оказывать милость и исполнение прошений».
Матрены зимние (Зимний день)
Народный праздник «Матрены зимние» отмечается 22 ноября (по старому стилю - 9 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобной Матроны Константинопольской. Другие названия праздника: «Матрона зимняя», «Матрена наставница», «Зима становится», «Зимний день». В этот день на Руси молились перед иконой «Скоропослушница» о прозрении очей, хромоте, за детей, о желании иметь здорового ребенка, о спасении из плена и при караблекрушениях.
Также сегодня, 22 ноября, отмечают такие праздники:
- День психолога России
- День отогревания в кофейнях
- День канифольщиков
- День словарей и энциклопедий
- День «Поехали кататься!» (Go For A Ride Day) в США
- День чистки зубов (National Flossing Day) в США
- День учителя в Коста-Рике
- День клюквенной закуски (National Cranberry Relish Day) в США
- День памяти Джона Кеннеди (Day of Remembrance for President John F. Kennedy) в США
- День посадки деревьев на Виргинских островах
- День независимости Ливана
- День вторжения в Гвинее
- Воскресенье в честь поминовения усопших в Германии
- День банковского работника Армении
- День работника прокуратуры Кыргызстана
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Ефим, Антон, Александр, Онисифор, Элладий, Неофит, Семен, Мавр, Феоктиста, Порфирий, Матрона, Артамон, Наркисса, Христофор, Евстолия, Сосипатра (Сопатра).
Что происходило 22 ноября в прошлые годы
1675 - Оле Кристенсен Ремер представил в Парижскую академию отчет об определении скорости света (вкратце суть: скорость распространения электромагнитного взаимодействия в вакуумефундаментальная физическая постоянная, приравнена к c = 299 792 458 м / с.)
1708 - РПЦ, по инициативе Петра I, провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе. Кстати, эта анафема до сих пор считается Московским партиархатом легитимной.
1975 - Коронация 37-летнего Хуана Карлоса Бурбона, ставший королем Испании после смерти диктатора-отца Франсиско Франко.
1990 - Отставка с поста премьер-министра легендарной личности Англии ХХ века65-летней Маргарет Тэтчер («Железная леди»).
2004 - По многим из версий, начало Оранжевой революции. С объявлением предварительных официальных результатов голосования за кандидатов в президенты В. Януковича и В. Ющенко стало понятно, что они отличаются от данных экзит-полов. Воспользовавшись этим, сторонники Ющенко и иностранные наблюдатели из Европы и США заявили, что выборы проведены с многочисленными нарушениями.
2005 - указом переизбранного президента Украины Виктора Ющенко 22 ноября объявлен Днем Свободы. Праздник установлен в Украине »... с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые подтвердили свободолюбие Украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям, и в поддержку инициатив общественности ... ».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 ноября. Какие праздники будут завтра?
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