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Общество

Экстренное предупреждение МЧС: в ближайшие часы в Крыму усилится ветер

13:29 воскресенье, 22 ноября 2020
Экстренное предупреждение МЧС: в ближайшие часы в Крыму усилится ветер

фото © Новости Крыма

В ближайшие часы в некоторых районах Крыма ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.

«В ближайшие один-два часа 22 ноября в южных, восточных районах и в горах ожидается очень сильный северо-западный ветер 20-25 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения пожаров, аварий на линиях связи и повреждений линий электропередачи. Также возможны обрушения плохо закрепленных рекламных щитов и ветхих конструкций. Не исключены происшествия в акватории Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что на полуостров к концу следующей недели придет долгожданное потепление.

Однако в воскресенье и в ближайшие дни в Крыму ожидается понижение температуры воздуха, возможны осадки в виде мокрого снега с дождем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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