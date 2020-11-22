Общество
Экстренное предупреждение МЧС: в ближайшие часы в Крыму усилится ветер
фото © Новости Крыма
В ближайшие часы в некоторых районах Крыма ожидается сильный ветер.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.
«В ближайшие один-два часа 22 ноября в южных, восточных районах и в горах ожидается очень сильный северо-западный ветер 20-25 м/с», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения пожаров, аварий на линиях связи и повреждений линий электропередачи. Также возможны обрушения плохо закрепленных рекламных щитов и ветхих конструкций. Не исключены происшествия в акватории Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что на полуостров к концу следующей недели придет долгожданное потепление.
Однако в воскресенье и в ближайшие дни в Крыму ожидается понижение температуры воздуха, возможны осадки в виде мокрого снега с дождем.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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