Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V»

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На следующей неделе планируют объявить цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости.

«Цена «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе», - сказал представитель фонда.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины появилась информация о том, что стоимость «Спутник V» будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna.

Отмечалось, что стоимость вакцины Pfizer составляет 19,5 доллара, а Moderna - 25-37 долларов за дозу. Это означает, что их стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно. Для отечественной и зарубежной вакцин нужны по две дозы на человека, потому что прививка делается в два этапа с интервалом в три недели.

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции. Она получила название «Спутник V».

В данный момент проводятся клинические исследования вакцины «Спутник V» в России на 40 тысячах добровольцев.

Первый анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ показал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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