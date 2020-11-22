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Коронавирус в Крыму

Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V»

17:31 воскресенье, 22 ноября 2020
Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V»

фото © Новости Крыма

На следующей неделе планируют объявить цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости.

«Цена «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе», - сказал представитель фонда.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины появилась информация о том, что стоимость «Спутник V» будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna.

Отмечалось, что стоимость вакцины Pfizer составляет 19,5 доллара, а Moderna - 25-37 долларов за дозу. Это означает, что их стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно. Для отечественной и зарубежной вакцин нужны по две дозы на человека, потому что прививка делается в два этапа с интервалом в три недели.

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции. Она получила название «Спутник V».

В данный момент проводятся клинические исследования вакцины «Спутник V» в России на 40 тысячах добровольцев.

Первый анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ показал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе подтвержден у 57 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 57 человек.

Пять человек с COVID скончались в Крыму. Еще пятеро пациентов с подтвержденным диагнозом COVID скончались в Крыму.

В Крыму почти 400 студентов-медиков работают в COVID-госпиталях. Несколько сотен студентов Медакадемии КФУ им.Вернадского заняты на работе в ковидных госпиталях и поликлиниках Республики Крым.

Пошел рост: в Крыму 229 новых заражений коронавирусом. За 21 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 49 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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На следующей неделе планируют объявить цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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