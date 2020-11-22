Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.7
воздух -1
море +14

Коронавирус в Крыму

Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита

20:07 воскресенье, 22 ноября 2020
Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита

фото © ruinformer.com

Нельзя ставить отели, предприятия общепита и увеселительные заведения на одну ступень по уровню доходов и понесенных убытков: если первые смогли заработать в сезон, то остальные до сих пор не могут «подняться с колен».

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил соучредитель ресторанного бизнеса, известный крымский ведущий Юрий Гордеев.

«Решение главы Крыма о запрете на проведение корпоративов, праздничных банкетов и новогодних мероприятий более всего ударит не по отельерам, а по собственникам общепита и иных увеселительных заведений – караоке-клубов, концертных и банкетных залов, танцевальных площадок», – сказал Гордеев и добавил: «мы были готовы к сокращенной до половины посадке, соблюдению социальной дистанции, усилению санитарной обработки, применению большего объема дезинфицирующих средств и многому другому - но мы не были готовы отказаться от работы в самый прибыльный период с 15 декабря по 10 января».

Как правило, общепит и отельный бизнес ставят на одну ступень по уровню доходности.

По словам Гордеева, это совершенно неверно. В частности, он указал на тот факт, что «отели, как крупные, так и совсем маленькие, имели постоянную прибыль, начиная со снятия ограничений в середине июля по настоящее время, чего никак нельзя сказать об общепите».

«Для сравнения, если стоимость блюд в ресторане практически не изменяется в зависимости от времени года, то один и тот же номер меняет стоимость в низкий, средний и высокий сезон. В этом году крымские отели были переполнены, сейчас они также не имеют отбоя от желающих провести новогодние каникулы. В то время как остальным участникам рынка придется закрыться в связи с невозможностью покрыть убытки, выплатить долги и зарплату сотрудникам», - подчеркнул он.

По мнению гостя эфира, массовое закрытие увеселительных заведений и ресторанов со временем отразится на привлекательности полуострова для гостей: последним некуда будет пойти, а просто сидеть в номерах мало кому интересно.

Гордеев добавил, что в настоящее время крымские рестораторы готовят письмо на имя главы республики, в котором приведены доводы и предложения представителей отрасли, направленные на отмену тотального запрета на проведение новогодних мероприятий в регионе. В случае, если эти предложения не будут услышаны, Крым ждет волна банкротств и увольнение тысяч сотрудников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 21 ноября. Сегодня, 21 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Россияне массово бронируют в Крыму квартиры и дома на Новый год. Несмотря на пандемию COVID-19, ажиотаж на новогодний отдых в России привел к небывалому росту бронирований квартир, отелей и домов.

В Крыму ревнивый муж разгромил новый дом супруги. В Симферополе местный житель ворвался в чужой дом и сломал битой всю мебель, технику и стоящий во дворе автомобиль.

Где и как в Крыму готовы встречать Новый год. В ходе заседания оперштаба по новой коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявлении об отмене всех массовых мероприятий в период с 20 декабря и до окончания новогодних праздников.

Коронавирус в Крыму
Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита

Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита

Нельзя ставить отели, предприятия общепита и увеселительные заведения на одну ступень по уровню доходов и понесенных убытков: если первые смогли заработать в сезон, то остальные до сих пор не могут «подняться с колен».

Власть
Названы районы Крыма, в которых гражданам Украины запрещено владеть землей

Названы районы Крыма, в которых гражданам Украины запрещено владеть землей фото

Многие граждане, которые в Крыму считаются «иностранцами», могут лишиться земель на полуострове уже в следующем году.

Водный кризис
Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду»

Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «проблема вододефицита в регионе будет решена».

Коронавирус в Крыму
Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V»

Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V»

На следующей неделе планируют объявить цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации