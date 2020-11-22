Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита

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Нельзя ставить отели, предприятия общепита и увеселительные заведения на одну ступень по уровню доходов и понесенных убытков: если первые смогли заработать в сезон, то остальные до сих пор не могут «подняться с колен».

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил соучредитель ресторанного бизнеса, известный крымский ведущий Юрий Гордеев.

«Решение главы Крыма о запрете на проведение корпоративов, праздничных банкетов и новогодних мероприятий более всего ударит не по отельерам, а по собственникам общепита и иных увеселительных заведений – караоке-клубов, концертных и банкетных залов, танцевальных площадок», – сказал Гордеев и добавил: «мы были готовы к сокращенной до половины посадке, соблюдению социальной дистанции, усилению санитарной обработки, применению большего объема дезинфицирующих средств и многому другому - но мы не были готовы отказаться от работы в самый прибыльный период с 15 декабря по 10 января».

Как правило, общепит и отельный бизнес ставят на одну ступень по уровню доходности.

По словам Гордеева, это совершенно неверно. В частности, он указал на тот факт, что «отели, как крупные, так и совсем маленькие, имели постоянную прибыль, начиная со снятия ограничений в середине июля по настоящее время, чего никак нельзя сказать об общепите».

«Для сравнения, если стоимость блюд в ресторане практически не изменяется в зависимости от времени года, то один и тот же номер меняет стоимость в низкий, средний и высокий сезон. В этом году крымские отели были переполнены, сейчас они также не имеют отбоя от желающих провести новогодние каникулы. В то время как остальным участникам рынка придется закрыться в связи с невозможностью покрыть убытки, выплатить долги и зарплату сотрудникам», - подчеркнул он.

По мнению гостя эфира, массовое закрытие увеселительных заведений и ресторанов со временем отразится на привлекательности полуострова для гостей: последним некуда будет пойти, а просто сидеть в номерах мало кому интересно.

Гордеев добавил, что в настоящее время крымские рестораторы готовят письмо на имя главы республики, в котором приведены доводы и предложения представителей отрасли, направленные на отмену тотального запрета на проведение новогодних мероприятий в регионе. В случае, если эти предложения не будут услышаны, Крым ждет волна банкротств и увольнение тысяч сотрудников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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